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Базовая зарплата Баркова по новому контракту — 1 миллион долларов в год. Все остальное он получит бонусами

Стали известны подробности нового контракта нападающего Александра Баркова с «Флоридой»
19:08
Александр Барков. Фото Getty Images
Александр Барков. Фото Getty Images
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«Флорида» подпишет новый контракт с капитаном команды Александром Барковым. Игрок заключил максимальное соглашение на 8 лет и 80 миллионов долларов. Средняя зарплата — 10 миллионов долларов.

Инсайдер Пьер ЛеБрун разузнал информацию о структуре контракта. Базовая зарплата хоккеиста составит всего 1 миллион долларов за сезон. Остальные деньги (72 миллиона за 8 лет) он получит в качестве подписного бонуса.

В первые семь лет контракта у Баркова действует пункт о полном запрете на обмен или перемещения. В последний год контракта вступает в силу пункт, согласно которому нападающий может предоставить список из 16 команд, куда его можно будет обменять.

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2022/23.

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Иван Шитик все материалы автора
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