«Флорида» подпишет новый контракт с капитаном команды Александром Барковым. Игрок заключил максимальное соглашение на 8 лет и 80 миллионов долларов. Средняя зарплата — 10 миллионов долларов.

Инсайдер Пьер ЛеБрун разузнал информацию о структуре контракта. Базовая зарплата хоккеиста составит всего 1 миллион долларов за сезон. Остальные деньги (72 миллиона за 8 лет) он получит в качестве подписного бонуса.

В первые семь лет контракта у Баркова действует пункт о полном запрете на обмен или перемещения. В последний год контракта вступает в силу пункт, согласно которому нападающий может предоставить список из 16 команд, куда его можно будет обменять.

Fulll NMC begins immediately for next 7 years

Modified no trade, 16-team list starts in 2028 — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) October 8, 2021

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2022/23.