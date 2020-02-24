Стали известны подробности аварии с участием Шестеркина и Бучневича

Президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон рассказал подробности аварии, в которую попали хоккеисты клуба Игорь Шестеркин и Павел Бучневич.

Инцидент произошел в Бруклине. За рулем автомобиля был Шестеркин. Машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов. Подушки безопасности в автомобиле сработали, оба игрока были пристегнуты.

Ранее сообщалось, что у Шестеркина оказалось сломано ребро, он пропустит несколько недель, Бучневич отделался небольшим сотрясением.