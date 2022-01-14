Стали известны основные претенденты на защитника «Аризоны» Чикрана

«Аризона» может обменять ведущего защитника команды Джейкоба Чикрана в дедлайн. Основными претендентами на игрока называются «Анахайм», «Лос-Анджелес» и «Сент-Луис», сообщает журналист Джефф Марек.

«Аризона» хочет получить за 23-летнего игрока обороны одного сильного хоккеиста для основы, талантливого молодого игрока, а также пик первого раунда драфта.

Нынешний контракт Чикрана с кэпхитом 4,6 миллиона долларов действует до конца сезона-2024/25.

Он был выбран «Койотами» на драфте-2016 под общим 16-м номером. С тех пор он провел в лиге 316 матчей и набрал 128 (48+80) очков.