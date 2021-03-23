Стали известны основные изменения в системе драфт-лотереи НХЛ

Совет директоров Национальной хоккейной лиги решил внести изменения в систему драфт-лотереи. Лига приняла несколько важных нововведений, пишет в Twitter 23 марта журналист Пьер Лебрюн.

1. Команда, занявшая последнее место по итогам регулярного чемпионата, не может опуститься по итогам драфт-лотереи ниже выбора под общим 3-м номером (это правило вступает в силу с 2021 года).

2. Команда может подняться на драфте не выше 10 позиций. То есть, только 11 команд могут в разной степени рассчитывать на общий 1-й пик, а не 16, как было ранее (это правило вступает в силу с 2022 года).

3. Ни одна команда не может выиграть драфт-лотерею чаще, чем два раза за пять лет (это правило вступает в силу с 2022 года).