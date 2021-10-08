«Рейнджерс», «Лос-Анджелес» и «Анахайм» претендуют на Айкела

«Баффало» готово обменять нападающего Джека Айкела. Основными претендентами на 24-летнего центрфорварда называются «Лос-Анджелес», «Анахайм» и «Рейнджерс», сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Контракт американца с «Сэйбрз» с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. На его счету 374 матчей в НХЛ, в которых он набрал 355 (139+216) очков.

Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали в ближайшее время, но врач «Баффало» выступает категорически против такого решения.