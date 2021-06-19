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Стали известны детали переговоров Капризова с «Миннесотой» по новому контракту

16:37
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Кирилл Капризов. Фото Twitter
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Нападающий Кирилл Капризов ведет активные переговоры с «Миннесотой» по новому контракту. Однако стороны пока не могут договориться по основным условиям, пишет The Athletic.

«Дикари» хотят заключить соглашение на 8 лет (максимально разрешенный срок контракта). При этом зарплата 24-летнего россиянина может составить 8,5-9 миллионов долларов. Агент Капризова настаивает на соглашении только на 2-3 года.

«Уайлд» уже предлагали новый вариант соглашения — всего на четыре года. Но и это предложение также было отвергнуто.

Форвард подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.

Также Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Европейский прорыв года» и является основным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.

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