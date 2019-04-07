Стали известны даты первых матчей Кубка Стэнли

Стали известны даты первых матчей плей-офф НХЛ. Об этом сообщил североамериканский журналист Джон Шэннон. Первые встречи пройдут в ночь c 10 на 11 апреля по московскому времени.

Восточная конференция:

"Тампа-Бэй" – "Коламбус" (11 апреля),

"Вашингтон" – "Каролина" (12 апреля),

"Бостон" – "Торонто" (12 апреля),

"Айлендерс" – "Питтсбург" (11 апреля).

Западная конференция:

"Калгари" – "Колорадо" (12 апреля),

"Сан-Хосе" – "Вегас" (12 апреля),

"Нэшвилл" – "Даллас" (11 апреля),

"Виннипег" – "Сент-Луис" (11 апреля).