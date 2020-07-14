Стала известна зарплата Сорокина в «Айлендерс» на сезон-2020/21
14 июля 2020, 18:00
Зарплата голкипера Ильи Сорокина в «Айлендерс» на следующий сезон составит один миллион евро, сообщает журналист Эллиотт Фридман. Отмечается, что игроку выплатят еще один миллион евро в качестве подписного бонуса.
Ранее стало известно, что 24-летний хоккеист подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». В соответствии с правилами НХЛ в нынешнем сезоне вратарь не сможет сыграть в плей-офф, однако соглашение на сезон-2019/20 позволит ему «спалить» контракт новичка в НХЛ. На будущий сезон между Сорокиным и «Айлендерс» согласован однолетний контракт.
$ 2M. $ 1M signing bonus and $ 1M salary https://t.co/xB75PJInFD— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) July 14, 2020
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