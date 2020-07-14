Стала известна зарплата Сорокина в «Айлендерс» на сезон-2020/21

Зарплата голкипера Ильи Сорокина в «Айлендерс» на следующий сезон составит один миллион евро, сообщает журналист Эллиотт Фридман. Отмечается, что игроку выплатят еще один миллион евро в качестве подписного бонуса.

Ранее стало известно, что 24-летний хоккеист подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». В соответствии с правилами НХЛ в нынешнем сезоне вратарь не сможет сыграть в плей-офф, однако соглашение на сезон-2019/20 позволит ему «спалить» контракт новичка в НХЛ. На будущий сезон между Сорокиным и «Айлендерс» согласован однолетний контракт.