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Стала известна зарплата Сорокина в «Айлендерс» на сезон-2020/21

14 июля 2020, 18:00
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Зарплата голкипера Ильи Сорокина в «Айлендерс» на следующий сезон составит один миллион евро, сообщает журналист Эллиотт Фридман. Отмечается, что игроку выплатят еще один миллион евро в качестве подписного бонуса.

Ранее стало известно, что 24-летний хоккеист подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». В соответствии с правилами НХЛ в нынешнем сезоне вратарь не сможет сыграть в плей-офф, однако соглашение на сезон-2019/20 позволит ему «спалить» контракт новичка в НХЛ. На будущий сезон между Сорокиным и «Айлендерс» согласован однолетний контракт.

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