Стала известна зарплата Кузьменко по контракту с «Ванкувером»

Российский нападающий Андрей Кузьменко подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер».

Предварительный оклад хоккеиста составит 925 тысяч долларов. Дополнительная бонусная часть — 850 тысяч долларов, сообщает CapFriendly.

Однако, по неофициальной информации источника, лига может повысить минимальную сумму контракта новичка. В таком случае базовый оклад Кузьменко вырастет на 25 тысяч долларов — до 950.

Кузьменко пока официально контракт с «Ванкувером» не подписал, это только договоренность о намерениях.

В прошедшем сезоне Кузьменко сыграл 61 матч в составе петербургского СКА, в которых набрал 67 (27+40) очков и стал вторым бомбардиром и четвертым ассистентом регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.