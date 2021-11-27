Стала известна причина конфликта Панарина и Маршана

Стали известны возможные причины конфликта между нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным и форвардом «Бостона» Брэдом Маршаном.

«Два источника подтвердили, что Маршан выкрикивал оскорбления в адрес Панарина со скамейки запасных «Бостона» в конце основного времени. Он упомянул имя Владимира Путина и заявил, что ни одному россиянину не нравится форвард «Рейнджерс», — приводит слова жцрналиста Ларри Брукс New York Post.

Напомним, в конце матча Панарин со своей скамейки бросил перчатку в Маршана, за что получил 10-минутный штраф. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс». Россиянин отметился заброшенной шайбой в этой встрече, став автором победного гола.