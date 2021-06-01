Стал известен расклад полуфинала Кубка Стэнли

НХЛ на официальном сайте опубликовал расклад полуфинала Кубка Стэнли.

В первой полуфинальной паре встретятся победители серий «Монреаль» — «Виннипег» (счет в серии 0-0) и «Колорадо» — «Вегас» (1-0), во второй паре — победители серий «Айлендерс» — «Бостон» (0-1) и «Каролина» — «Тампа» (0-1).

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа».