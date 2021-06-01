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Стал известен расклад полуфинала Кубка Стэнли

05:05
Сетка плей-офф НХЛ-2020/21. Фото nhl.com
Сетка плей-офф НХЛ-2020/21. Фото nhl.com
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НХЛ на официальном сайте опубликовал расклад полуфинала Кубка Стэнли.

В первой полуфинальной паре встретятся победители серий «Монреаль» — «Виннипег» (счет в серии 0-0) и «Колорадо» — «Вегас» (1-0), во второй паре — победители серий «Айлендерс» — «Бостон» (0-1) и «Каролина» — «Тампа» (0-1).

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа».

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей