Стал известен расклад полуфинала Кубка Стэнли
05:05
НХЛ на официальном сайте опубликовал расклад полуфинала Кубка Стэнли.
В первой полуфинальной паре встретятся победители серий «Монреаль» — «Виннипег» (счет в серии 0-0) и «Колорадо» — «Вегас» (1-0), во второй паре — победители серий «Айлендерс» — «Бостон» (0-1) и «Каролина» — «Тампа» (0-1).
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа».
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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