США — Канада: Мэттью Ткачак из-за травмы не выходил на лед со второго периода

Форвард сборной США Мэттью Ткачак получил повреждение в финале Турнира четырех наций.

27-летний американец не появлялся на льду со второго периода, однако находится на скамейке и поддерживает партнеров по команде.

После второго периода счет 2:2.