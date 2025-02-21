Маккиннон открыл счет в финале Турнира четырех наций

Сборная Канады открыла счет в финальном матче Турнира четырех наций против США.

На 5-й минуте первого периода шайбу забросил форвард Нэйтан Маккиннон. Для него это четвертый гол на турнире.

29-летний канадец стал единоличным лидером списка лучших снайперов этого Турнира четырех наций. Американец Джейк Гюнцель и финн Микаэль Гранлунд забили по 3 гола.