Sportsnet: «Торонто» претендовало на Наместникова

«Торонто» рассматривало вариант подписания нападающего Владислава Наместникова. Россиянин находился в статусе неограниченно свободного агента, сообщает Sportsnet.

Однако Наместников выбрал вариант с «Детройтом». Форвард подписал двухлетний контракт с «Ред Уингз».

В сезоне-2019/20 нападающий выступал за «Рейнджерс», «Оттаву» и «Колорадо». Всего на его счету 65 матчей и 31 (17+14) очко в регулярном сезоне, а также 5 (4+1) очков в 12 играх плей-офф.