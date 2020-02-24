Sportsnet: «Ковальчук провел в Монреале 51 день и оставил о себе добрые воспоминания»

Журналист Sportsnet Эрик Энджелс отметил, что существует большая вероятность того, что нападающий Илья Ковальчук летом вернется в «Монреаль». «Канадиенс» обменяли 36-летнего россиянина в «Вашингтон», но летом он может получить статус свободного агента.

— Ковальчук провел в Монреале 51 день и оставил о себе добрые воспоминания.

Он поражал молодых партнеров своим талантом, своей мощью, своим трудолюбием и своей страстью к игре. Не оставили этого без внимания и более опытные игроки.

Именно эта любовь к хоккею и желание играть оставили наиболее яркое впечатление. И теперь эта страсть может быть вознаграждена чемпионским перстнем.

А потом, может, Ковальчук вернется в «Монреаль», где его уже будут ждать с готовым новым контрактом. В это нет гарантий, но совершенно точно можно сказать, что Илья еще не попрощался с клубом.