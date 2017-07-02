Sportsnet: Ковальчук хочет контракт на 6,5 миллиона долларов за сезон

Инсайдер Sportsnet Брайан Лоутон в своем Твиттере рассказал о требованиях нападающего Ильи Ковальчука, который может вернуться в НХЛ. Ранее сообщалось, что в услугах 34-летнего хоккеиста заинтересованы такие клубы, как "Рейнджерс", "Коламбус" и "Торонто".

– Слышал от нескольких клубов, что Ковальчук установил минимальные условия, – написал Лоутон. – Он хочет контракт от трех лет и зарплату от 6,5 миллиона долларов. Только тогда он рассмотрит вариант с возвращением.

Напомним, что соглашение россиянина со СКА было рассчитано до 30 мая, после чего он стал неограниченно свободным агентом. Утверждалось, что 34-летний хоккеист ведет переговоры как с петербуржцами, так и с рядом клубов НХЛ, где он выступал с 2001 по 2013 год с перерывом на локаут в сезоне-2004/05.