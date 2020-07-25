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Sportsnet: Чайка может покинуть пост генерального менеджера «Аризоны»

23:23
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Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка хотел бы оставить свой пост, сообщает Sportsnet.

Один из клубов НХЛ обращался к руководству «Аризоны» с просьбой получить разрешение на переговоры с Чайкой относительно возможной работы. Изначально «Койоты» дали согласие, но потом заблокировали переговоры.

Контракт Чайки с «Аризоной» рассчитан еще на три сезона. Однако в последнее время генеральный менеджер отстранился от команды. Он не участвует в разработке новых бизнес-моделей, а также взял паузу в общении с агентами.

31-летний Чайка получил должность генерального менеджера «Аризоны» в мае 2016 года.

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