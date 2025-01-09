Список лучших снайперов НХЛ на 9 января: Драйзайтль лидирует с 29 шайбами
В четверг, 9 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.
В гонке лучших снайперов лиги продолжает лидировать нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забросивший 29 шайб в 40 матчах. В топ-5 также входит россиянин Кирилл Капризов, на счету которого 23 гола в 34 играх.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 9 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 голов в 40 матчах
2. Брейден Пойнт («Тампа») — 24 гола в 34 матчах
3. Микко Рантанен («Колорадо») — 24 гола в 42 матчах
4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах
6. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 42 матчах
7. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 42 матчах
8. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|42
|25
|17
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
Результаты / календарь
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
|9.01
|03:30
|
Вашингтон – Ванкувер
|2 : 1 ОТ
|9.01
|03:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 1
|9.01
|06:00
|
Юта – Флорида
|1 : 4
|9.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
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