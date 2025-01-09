Список лучших снайперов НХЛ на 9 января: Драйзайтль лидирует с 29 шайбами

В четверг, 9 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.

В гонке лучших снайперов лиги продолжает лидировать нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забросивший 29 шайб в 40 матчах. В топ-5 также входит россиянин Кирилл Капризов, на счету которого 23 гола в 34 играх.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 9 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 голов в 40 матчах

2. Брейден Пойнт («Тампа») — 24 гола в 34 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 24 гола в 42 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 42 матчах

7. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 42 матчах

8. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах