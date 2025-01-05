Список лучших снайперов НХЛ на 5 января: Драйзайтль лидирует с 29 шайбами
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче с «Сиэтлом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Немец забил 29-й гол в этом сезоне и сохранл лидерство в снайперской гонке. По 23 шайбы забросили Микко Рантанен («Колорадо»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Марк Шайфли («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа») и Вильям Нюландер («Торонто»). По 22 гола забили Кайл Коннор («Виннипег») и Сэм Райнхарт («Флорида») .
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 5 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 голов в 39 матчах
2. Микко Рантанен («Колорадо») — 23 гола в 40 матчах
3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах
4. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 41 матче
5. Брейден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 32 матчах
6. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 40 матчах
7. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 41 матче
8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 40 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|39
|26
|13
|55
|2
|Нью-Джерси
|42
|24
|18
|51
|3
|Каролина
|39
|23
|16
|48
|4
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|5
|Питтсбург
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|39
|17
|22
|38
|7
|Рейнджерс
|38
|17
|21
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|40
|25
|15
|52
|2
|Флорида
|40
|24
|16
|50
|3
|Бостон
|41
|20
|21
|44
|4
|Тампа-Бэй
|36
|20
|16
|42
|5
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|6
|Монреаль
|39
|18
|21
|39
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|40
|14
|26
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|4
|Колорадо
|40
|24
|16
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|40
|13
|27
|33
|8
|Чикаго
|39
|13
|26
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|3
|Эдмонтон
|39
|24
|15
|51
|4
|Ванкувер
|38
|18
|20
|44
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Сиэтл
|40
|17
|23
|37
|7
|Анахайм
|38
|16
|22
|36
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|5.01
|00:05
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|3 : 2
|5.01
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|6 : 4
|5.01
|03:00
|
Торонто – Бостон
|6 : 4
|5.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|1 : 2 Б
|5.01
|03:00
|
Виннипег – Детройт
|2 : 4
|5.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|0 : 4
|5.01
|04:00
|
Даллас – Юта
|3 : 2 ОТ
|5.01
|05:00
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|2 : 1
|5.01
|06:00
|
Вегас – Баффало
|3 : 1
|5.01
|06:00
|
Калгари – Нэшвилл
|1 : 4
|5.01
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|2 : 4
|5.01
|23:00
|
Чикаго – Рейнджерс
|- : -