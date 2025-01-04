Список лучших снайперов НХЛ на 4 января: Драйзайтль укрепил лидерство
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче с «Анахаймом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Немец забил 28-й гол в этом сезоне и с отрывом лидирует в снайперской гонке. По 23 шайбы забросили Кирилл Капризов («Миннесота»), Марк Шайфли («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа») и Вильям Нюландер («Торонто»). По 22 гола забили Микко Рантанен («Колорадо»), Кайл Коннор («Виннипег») и Сэм Райнхарт («Флорида») .
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 4 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 28 голов в 38 матчах
2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах
3. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 40 матчах
4. Брейден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 31 матчах
5. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 39 матчах
6. Микко Рантанен («Колорадо») — 22 гола в 39 матчах
7. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 40 матчах
8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 40 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|38
|25
|13
|53
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|40
|17
|23
|40
|5
|Коламбус
|39
|16
|23
|38
|6
|Филадельфия
|39
|17
|22
|38
|7
|Рейнджерс
|37
|17
|20
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|39
|24
|15
|50
|2
|Флорида
|40
|24
|16
|50
|3
|Бостон
|40
|20
|20
|44
|4
|Тампа-Бэй
|35
|20
|15
|42
|5
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|6
|Монреаль
|38
|17
|21
|37
|7
|Детройт
|38
|16
|22
|36
|8
|Баффало
|39
|14
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|56
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|39
|24
|15
|48
|4
|Даллас
|37
|23
|14
|47
|5
|Сент-Луис
|40
|19
|21
|42
|6
|Юта
|38
|17
|21
|40
|7
|Нэшвилл
|39
|12
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|13
|26
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|26
|12
|55
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|38
|23
|15
|49
|4
|Ванкувер
|38
|18
|20
|44
|5
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|6
|Сиэтл
|39
|17
|22
|37
|7
|Анахайм
|38
|16
|22
|36
|8
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|30
|4.01
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|3 : 2 Б
|4.01
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|4 : 0
|4.01
|04:00
|
Чикаго – Монреаль
|4 : 2
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|3 : 2
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|0 : 3
|4.01
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -