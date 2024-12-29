Список лучших снайперов НХЛ на 29 декабря: Капризов опустился на третье место

Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:2).

Таким образом, 28-летний канадец вышел на второе место по заброшенным шайбам, опередив Кирилла Каризова из «Миннесоты» на один гол.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 декабря:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 24 гола в 34 матчах

2. Брэйден Пойнт («Тампа») — 24 гола в 29 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 36 матчах

5. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 36 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 37 матчах

5. Марк Шайфли («Виннипег») — 22 гола в 37 матчах