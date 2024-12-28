Список лучших снайперов НХЛ на 28 декабря: Капризов остается на втором месте

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в снайперской гонке в регулярном чемпионате НХЛ. Немец забросил 24 шайбы в 34 матчах.

По 23 гола забили форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов и нападающий «Торонто» Вильям Нюландер. По 22 шайбы на счету нападающих Сэма Рейнхарта («Флорида») и Брейдена Пойнта («Тампа»). Одноклубники Кайл Коннор и Марк Шайфли («Виннипег») забили по 21 голу.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 декабря:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 24 гола в 34 матчах

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 36 матчах

4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 36 матчах

4. Брэйден Пойнт («Тампа») — 22 гола в 28 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 21 гол в 36 матчах

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 21 гол в 36 матчах