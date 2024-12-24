Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:50

Список лучших снайперов НХЛ на 24 декабря: Капризов поднялся на вторую строчку

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3).

Теперь на счету 27-летнего россиянина 23 гола в 34 матчах сезона. Он делит второе место в списке лучших снайперов сезона с нападающим «Торонто» Вильямом Нюландером, уступая только форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю одну шайбу.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 24 декабря:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 24 гола в 34 матчах

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 35 матчах

4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 36 матчах

4. Брэйден Пойнт («Тампа») — 22 гола в 28 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 21 гол в 36 матчах

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 21 гол в 36 матчах

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Виктория Боня оправдалась за поддержку украинца Усика
The Economist узнал о разработке на Украине дальнобойной ракеты Trembita
Сергей Федоров не хочет возвращаться к тренерской работе
Зурабишвили пригрозила «свержением режима» в случае отсутствия новых выборов
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Популярное видео
«Колорадо» — «Сиэтл»»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
НХЛ, расписание и результаты 23 и 24 декабря: «Бостон» победил «Вашингтон», «Флорида» уступила «Тампе» и другие матчи
Список лучших бомбардиров НХЛ на 24 декабря: Кучеров и Капризов набрали по 50 очков
Кучеров был удален за удар Ткачука в бедро в матче «Флорида» — «Тампа»
«Колорадо» — «Сиэтл»»: НХЛ, видеообзор матча
Список лучших бомбардиров НХЛ на 23 декабря: Маккиннон упрочил лидерство
НХЛ, расписание 22 и 23 декабря: «Каролина» победила «Рейнджерс», «Тампа-Бэй» уступила «Флориде» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Даллас» выиграл у «Юты»

НХЛ, расписание и результаты 23 и 24 декабря: «Бостон» победил «Вашингтон», «Флорида» уступила «Тампе» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 32 13 19 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
Результаты / календарь
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
24.12 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 7 : 3
24.12 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 0 : 4
24.12 03:00
Коламбус – Монреаль
 5 : 4
24.12 03:00
Бостон – Вашингтон
 4 : 1
24.12 03:00
Детройт – Сент-Луис
 0 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Баффало
 1 : 7
24.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 5 : 2
24.12 04:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3
24.12 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 4 : 3
24.12 05:00
Юта – Даллас
 2 : 3
24.12 06:00
Вегас – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости