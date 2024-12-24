Список лучших снайперов НХЛ на 24 декабря: Капризов поднялся на вторую строчку

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3).

Теперь на счету 27-летнего россиянина 23 гола в 34 матчах сезона. Он делит второе место в списке лучших снайперов сезона с нападающим «Торонто» Вильямом Нюландером, уступая только форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю одну шайбу.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 24 декабря:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 24 гола в 34 матчах

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 35 матчах

4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 36 матчах

4. Брэйден Пойнт («Тампа») — 22 гола в 28 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 21 гол в 36 матчах

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 21 гол в 36 матчах