Список лучших снайперов НХЛ на 17 января: Шайфли догнал Райнхарта и вошел в топ-3
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сохраняет лидерство в гонке снайперов НХЛ в сезоне-2024/25.
17 января немец не сумел забить в матче с «Колорадо» (4:3), но с 31 шайбой удерживает первое место в гонке.
В топ-3 поднялся форвард «Виннипега» Марк Шайфли, отличившийся голом в игре с «Сиэтлом» (2:1).
Лучшим из россиян остается нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — 23 гола в 34 встречах.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 17 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 45 матчах
2. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 голов в 46 матчах
2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 27 голов в 46 матчах
4. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 46 матчах
5. Брейден Пойнт («Тампа») — 26 голов в 38 матчах
5. Вильям Нюландер («Торонто») — 26 голов в 46 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 46 матчах
8. Коул Кофилд («Монреаль») — 24 гола в 44 матчах
9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|47
|26
|21
|58
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|46
|20
|26
|46
|6
|Рейнджерс
|44
|21
|23
|45
|7
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|46
|27
|19
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
|17.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 Б
|17.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|2 : 5
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|4 : 1
|17.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|0 : 1 ОТ
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 5
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|2 : 1
|17.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|1 : 3
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 2 Б
|17.01
|05:00
|
Юта – Рейнджерс
|3 : 5
|17.01
|05:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|3 : 4
|17.01
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|1 : 5