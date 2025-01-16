Список лучших снайперов НХЛ на 16 января: Райнахарт и Коннор поднялись на 2-е и 3-е места
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль удерживает первую строчку списка лучших снайперов НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 16 января.
29-летний немецкий форвард забросил 31 шайбу в 42 матчах. Драйзайтля преследуют нападающий «Калгари» Сэм Райнхарт с 27 голами в 45 встречах и форвард «Виннипега» Кайл Коннор, забросивший 26 шайб в 45 играх.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 23 шайбы в 34 встречах и опустился на 9-е место.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 16 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 43 матчах
2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 27 голов в 45 матчах
3. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 45 матчах
4. Марк Шайфли («Виннипег») — 26 голов в 45 матчах
5. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 45 матчах
6. Брейден Пойнт («Тампа») — 25 голов в 37 матчах
7. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 гола в 45 матчах
8. Коул Кофилд («Монреаль») — 24 гола в 43 матчах
9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|44
|29
|15
|63
|2
|Нью-Джерси
|46
|26
|20
|57
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
|4
|Коламбус
|44
|21
|23
|48
|5
|Филадельфия
|45
|19
|26
|44
|6
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|43
|8
|Айлендерс
|43
|17
|26
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|45
|27
|18
|56
|2
|Флорида
|45
|26
|19
|55
|3
|Тампа-Бэй
|42
|23
|19
|49
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|43
|22
|21
|47
|6
|Монреаль
|43
|21
|22
|46
|7
|Детройт
|43
|20
|23
|44
|8
|Баффало
|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|63
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|43
|28
|15
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|45
|21
|24
|46
|6
|Юта
|43
|18
|25
|43
|7
|Нэшвилл
|43
|14
|29
|35
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|59
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|43
|21
|22
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|44
|18
|26
|41
|7
|Сиэтл
|45
|19
|26
|41
|8
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|34
|16.01
|02:00
|
Баффало – Каролина
|4 : 2
|16.01
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
|3 : 5