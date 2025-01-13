Список лучших снайперов НХЛ на 13 января: Драйзайтль продолжает лидировать
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль удерживает лидерство в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 13 января.
29-летний немецкий форвард забросил 31 шайбу за 42 матча. Нападающие «Колорадо» Микко Рантанен и «Виннипега» Марк Шайфли забили по 25 голов в 44 матчах и расположились на 2-й и 3-й строчках рейтинга соответственно.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 23 шайбы в 34 встречах и остается на 8-м месте.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 13 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 42 матчах
2. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 44 матчах
3. Марк Шайфли («Виннипег») — 25 голов в 44 матчах
4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 25 голов в 43 матчах
5. Брейден Пойнт («Тампа») — 25 голов в 37 матчах
6. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 гола в 44 матчах
7. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 44 матчах
8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах
9. Коул Кофилд («Монреаль») — 23 гола в 42 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|43
|28
|15
|61
|2
|Нью-Джерси
|45
|26
|19
|56
|3
|Каролина
|44
|26
|18
|55
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|45
|18
|27
|44
|6
|Рейнджерс
|42
|20
|22
|42
|7
|Айлендерс
|42
|17
|25
|41
|8
|Филадельфия
|43
|18
|25
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|44
|27
|17
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|41
|23
|18
|49
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Оттава
|42
|21
|21
|45
|6
|Детройт
|42
|20
|22
|44
|7
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|42
|27
|15
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|29
|14
|61
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
|21
|47
|6
|Анахайм
|43
|18
|25
|41
|7
|Сиэтл
|44
|18
|26
|39
|8
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|32
|13.01
|01:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 5
|13.01
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|2 : 3 ОТ
|13.01
|01:00
|
Оттава – Даллас
|3 : 2
|13.01
|04:00
|
Вегас – Миннесота
|4 : 1