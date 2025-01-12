Список лучших снайперов НХЛ на 12 января: Капризов опустился на восьмую строчку

Читать «СЭ» в

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль остается лидером списка лучших снайперов НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 12 января.

29-летний немец забросил 31 шайбу за 42 матча. Драйзайтля преследуют форварды «Колорадо» Микко Рантанен и «Виннипега» Марк Шайфли — по 25 голов.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший 23 шайбы в 34 встречах расположился на 8-й строчке рейтинга.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 12 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 42 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 44 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 25 голов в 44 матчах

4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 25 голов в 43 матчах

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 25 голов в 36 матчах

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 гола в 44 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 44 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

8. Коул Кофилд («Монреаль») — 23 гола в 42 матчах