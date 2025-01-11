Список лучших снайперов НХЛ на 11 января: Драйзайтль остается лидером, Шайфли обошел Капризова
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сохраняет лидерство в списке лучшизх снайперов НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 11 января.
29-летний немец забросил 31 шайбу в 41 матче. Драйзайтля продолжают преследовать Микко Рантанен («Колорадо») и Брэйден Пойнт — по 25 голу.
Лучшим из россиян остается форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший 23 шайбы в 34 встречах. Он делит шестое место в гонке бомбардиров с Кайлом Коннором («Виннипег»), Сэмом Райнхартом («Флорида») и Коулом Кофилдом («Монреаль»).
Капризова обошел форвард «Виннипега» Марк Шайфли, отличившийся голом в матче с «Лос-Анджелесом» (1:2 ОТ).
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 11 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 41 матчах
2. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 43 матчах
3. Брейден Пойнт («Тампа») — 25 гола в 35 матчах
4. Марк Шайфли («Виннипег») — 24 гола в 43 матчах
5. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 гола в 43 матчах
6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах
7. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 43 матчах
8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 42 матчах
9. Коул Кофилд («Монреаль») — 23 гола в 40 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|42
|27
|15
|59
|2
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|3
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Монреаль
|41
|20
|21
|43
|6
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|7
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|59
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|41
|18
|23
|43
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|42
|14
|28
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Лос-Анджелес
|39
|24
|15
|53
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|4
|Ванкувер
|41
|18
|23
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|32
|11.01
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 3
|11.01
|03:00
|
Вашингтон – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|11.01
|03:00
|
Каролина – Ванкувер
|2 : 0
|11.01
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|1 : 2 ОТ
|11.01
|05:00
|
Юта – Сан-Хосе
|2 : 1
|11.01
|21:00
|
Флорида – Бостон
|- : -