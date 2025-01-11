Список лучших снайперов НХЛ на 11 января: Драйзайтль остается лидером, Шайфли обошел Капризова

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сохраняет лидерство в списке лучшизх снайперов НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 11 января.

29-летний немец забросил 31 шайбу в 41 матче. Драйзайтля продолжают преследовать Микко Рантанен («Колорадо») и Брэйден Пойнт — по 25 голу.

Лучшим из россиян остается форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший 23 шайбы в 34 встречах. Он делит шестое место в гонке бомбардиров с Кайлом Коннором («Виннипег»), Сэмом Райнхартом («Флорида») и Коулом Кофилдом («Монреаль»).

Капризова обошел форвард «Виннипега» Марк Шайфли, отличившийся голом в матче с «Лос-Анджелесом» (1:2 ОТ).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 11 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 41 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 43 матчах

3. Брейден Пойнт («Тампа») — 25 гола в 35 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 24 гола в 43 матчах

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 гола в 43 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 43 матчах

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 42 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 23 гола в 40 матчах