Список лучших снайперов НХЛ на 10 января: Драйзайтль остается первым с 31 шайбой
В пятницу, 10 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль продолжает удерживать лидерство в гонке снайперов лиги, забросив 31 шайбу в 41 матче. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов также сохранил свое место в топ-5, забив 23 гола в 34 встречах.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 41 матчах
2. Микко Рантанен («Колорадо») — 24 гола в 42 матчах
3. Брейден Пойнт («Тампа») — 24 гола в 34 матчах
4. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 гола в 43 матчах
5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах
6. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах
7. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах
8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 42 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|3
|Каролина
|42
|25
|17
|52
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|10.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 4
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|4 : 1
|10.01
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|5 : 3
|10.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|0 : 4
|10.01
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|6 : 2
|10.01
|03:30
|
Каролина – Торонто
|6 : 3
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|6 : 2
|10.01
|04:00
|
Миннесота – Колорадо
|1 : 6
|10.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -