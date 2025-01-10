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Список лучших снайперов НХЛ на 10 января: Драйзайтль остается первым с 31 шайбой

Даниил Аршавский
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В пятницу, 10 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль продолжает удерживать лидерство в гонке снайперов лиги, забросив 31 шайбу в 41 матче. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов также сохранил свое место в топ-5, забив 23 гола в 34 встречах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 41 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 24 гола в 42 матчах

3. Брейден Пойнт («Тампа») — 24 гола в 34 матчах

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 гола в 43 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах

7. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 42 матчах

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 44 25 19 54
3 Каролина 42 25 17 52
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Филадельфия 42 17 25 39
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Оттава 40 19 21 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 41 25 16 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 41 17 24 39
7 Сиэтл 42 17 25 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
Результаты / календарь
31.12
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15.01
10.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 4
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 4 : 1
10.01 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 5 : 3
10.01 03:00
Оттава – Баффало
 0 : 4
10.01 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
10.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 6 : 2
10.01 03:30
Каролина – Торонто
 6 : 3
10.01 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 6 : 2
10.01 04:00
Миннесота – Колорадо
 1 : 6
10.01 06:00
Вегас – Айлендерс
- : -
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