Список лучших снайперов НХЛ на 9 февраля: Овечкин опустился на 13-ю строчку

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль удерживает лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ после игрового дня 9 февраля.

На счету 29-летнего немца 40 голов в 55 матчах.

Лучший из россиян в списке снайперов НХЛ Александр Овечкин (26 шайб в 38 матчах) переместился на 13-ю строчку уступив нападающему «Баффало» Тэйджу Томпсону с 26 голами в 48 встречах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 9 февраля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 40 голов в 55 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 33 гола в 55 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 56 матчах

4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 57 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 56 матчах

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 30 голов в 49 матчах

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 28 голов в 56

матчах

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13. Александр Овечкин («Вашингтон») — 26 голов в 38 матчах

14. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 25 голов в 52 матчах