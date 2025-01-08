Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:23

Список лучших снайперов НХЛ: положение после игрового дня 8 января 2025

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В среду, 8 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.

В гонке лучших снайперов лиги продолжает лидировать нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забросивший 29 шайб.

Немецкого хоккеиста преследуют форвард «Колорадо» Микко Рантанен и нападающий «Тампы» Брейнден Пойнт, забившие по 24 гола. В топ-5 лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ также входят забросившие по 23 шайбы нападающие «Виннипега» Марк Шайфли и «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 7 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 голов в 40 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 24 гола в 41 матче

3. Брейден Пойнт («Тампа») — 24 гола в 34 матчах

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах

7. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 42 матчах

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 41 матче

Кайл Коннор
Кирилл Капризов
Леон Драйзайтль
Марк Шайфли
Микко Рантанен
Хоккей
НХЛ
Читайте также
Резиденция Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации из-за лесных пожаров
16 бывших россиян выиграли национальные чемпионаты по фигурному катанию
Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Депутат Чаплин пообещал четыре индексации пенсий в течение двух лет
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Список лучших бомбардиров НХЛ на 8 января: Кучеров сократил отставание от лидеров

Вице-капитан «Торонто» смог повторить достижение Овечкина в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 41 25 16 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 40 17 23 39
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
Результаты / календарь
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 3
8.01 03:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 4 Б
8.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 4 : 5 ОТ
8.01 03:00
Бостон – Эдмонтон
 0 : 4
8.01 03:00
Детройт – Оттава
 3 : 2 ОТ
8.01 03:00
Тампа-Бэй – Каролина
 3 : 2
8.01 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 5 : 2
8.01 04:00
Миннесота – Сент-Луис
 6 : 4
8.01 06:00
Анахайм – Калгари
 2 : 3 ОТ
8.01 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 2 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости