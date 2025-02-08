Список лучших снайперов НХЛ на 8 февраля: Драйзайтль первым в сезоне забросил 40 шайб

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ после игрового дня 8 февраля.

29-летний немец оформил дубль в матче против «Колорадо» (4:5). Драйзайтль первым в сезоне преодолел отметку в 40 голов.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 8 февраля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 40 голов в 55 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 33 гола в 54 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 56 матчах

4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 56 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 56 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 28 голов в 56 матчах

7. Брейден Пойнт («Тампа») — 29 голов в 48 матчах

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12. Александр Овечкин («Вашингтон») — 26 голов в 38 матчах

13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 25 голов в 51 матче