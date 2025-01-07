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Сегодня, 09:14

Во вторник, 7 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.

Камила Абдурахманова
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Гонка лучших снайперов лиги осталась без изменений. Лидерство сохраняет нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — на его счету 29 заброшенных шайб.

Немца преследует группа из пяти игроков, в активе которых по 23 гола (Рантанен набрал 24): Микко Рантанен («Колорадо»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Марк Шайфли («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа») и Вильям Нюландер («Торонто»).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 7 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 голов в 39 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 24 гола в 41 матче

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 41 матче

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 33 матчах

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 41 матче

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 41 матче

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 41 матче

Кирилл Капризов
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Монреаль 40 19 21 41
6 Оттава 38 19 19 40
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Колорадо 41 25 16 51
4 Даллас 38 24 14 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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7.01 03:00
Баффало – Вашингтон
 4 : 3 Б
7.01 03:30
Монреаль – Ванкувер
 5 : 4 ОТ
7.01 05:00
Колорадо – Флорида
 3 : 1
7.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 2 : 3
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