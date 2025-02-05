Список лучших снайперов НХЛ на 5 февраля: Нюландер поднялся на 2-ю строчку
Лидером списка лучших снайперов НХЛ остается Леон Драйзайтль (37) из «Эдмонтона». На второе место поднялся Вильям Нюландер (33) из «Торонто». Далее идут Марк Шайфли («Виннипег», 31), Сэм Райнхарт («Флорида», 31) и Кайл Коннор («Виннипег», 30).
Лучшие из россиян — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Тампы» Никита Кучеров забили по 25 голов в этом сезоне и находятся на 12-м месте в гонке снайперов.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 5 февраля:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 37 голов в 53 матчах
2. Вильям Нюландер («Торонто») — 33 гола в 53 матчах
3. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 55 матчах
4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 55 матчах
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 55 матчах
6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 47 матчах
...
12. Александр Овечкин («Вашингтон») — 25 голов в 37 матчах
13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 25 голов в 50 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|53
|35
|18
|77
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|68
|3
|Нью-Джерси
|55
|30
|25
|66
|4
|Коламбус
|54
|26
|28
|59
|5
|Айлендерс
|53
|25
|28
|57
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|55
|22
|33
|53
|8
|Филадельфия
|55
|23
|32
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|32
|23
|67
|2
|Торонто
|53
|32
|21
|66
|3
|Оттава
|54
|29
|25
|62
|4
|Детройт
|54
|28
|26
|61
|5
|Тампа-Бэй
|52
|28
|24
|60
|6
|Бостон
|55
|27
|28
|60
|7
|Монреаль
|53
|25
|28
|55
|8
|Баффало
|53
|22
|31
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|55
|38
|17
|79
|2
|Даллас
|53
|34
|19
|69
|3
|Миннесота
|54
|31
|23
|66
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|64
|5
|Юта
|53
|22
|31
|53
|6
|Сент-Луис
|54
|24
|30
|53
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|70
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|53
|26
|27
|59
|5
|Ванкувер
|53
|24
|29
|59
|6
|Анахайм
|53
|23
|30
|52
|7
|Сиэтл
|55
|23
|32
|50
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|36
|5.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|6 : 3
|5.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|5.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2
|5.02
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 0
|5.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|5.02
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 1
|5.02
|04:00
|
Виннипег – Каролина
|3 : 0
|5.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|5.02
|05:00
|
Юта – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|5.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|3 : 6
|5.02
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|3 : 0
|5.02
|06:00
|
Сиэтл – Детройт
|4 : 5 Б
|5.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|3 : 4
|5.02
|06:30
|
Анахайм – Даллас
|2 : 1