Список лучших снайперов НХЛ на 31 января: Шайфли поднялся на вторую строчку
Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли стал автором двух шайб, заброшенных в ворота «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).
Таким образом, 31-летний канадец забросил свою 31-ю шайбу в 53 встречах и поднялся на 2-е место в списке лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ.
Лидером списка остается нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 36 голами в 50 играх. Второе место занимает Марк Шайфли из «Виннипега» с 31 шайбой в 53 встречах. Третий — форвард «Джетс» Кайл Коннор, поразивший ворота соперников 30 раз в 53 матчах.
Лучший результат среди российских хоккеистов у нападающего «Тампы» Никиты Кучерова (14-я строчка), на его счету 23 гола в 48 играх.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 31 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36 голов в 50 матчах
2. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 53 матчах
3. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 53 матчах
4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 52 матчах
5. Вильям Нюландер («Торонто») — 29 голов в 51 матче
6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 45 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 голов в 52 матчах
8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 49 матчах
9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 51 матче
10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 45 матчах
11. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 53 матчах
12. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 49 матчах
13. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче
14. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 48 матчах
15. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|51
|25
|26
|57
|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|51
|25
|26
|55
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Калгари
|50
|25
|25
|57
|5
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|4 : 1
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|2 : 3 Б
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|1 : 2 ОТ
|31.01
|06:30
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|6 : 2