Список лучших снайперов НХЛ на 30 января: Нюландер поднялся на пятую строчку
Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер стал автором единственного гола «Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:3).
Таким образом, 28-летний канадец забросил свою 29-ю шайбу за 51 встречу и поднялся на 5-е место в списке лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ.
Лидером списка остается нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 35 голами в 50 играх. Второе место занимает Кайл Коннор из «Виннипега» с 29 шайбами в 52 встречах. Третий — форвард «Джетс» Марк Шайфли, также поразивший ворота соперников 29 раз в 52 матчах.
Лучший результат среди российских хоккеистов — у нападающего «Тампы» Никиты Кучерова (14-я строчка), на его счету 23 гола в 47 играх.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 30 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 50 матчах
2. Кайл Коннор («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах
3. Марк Шайфли («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах
4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 51 матче
5. Вильям Нюландер («Торонто») — 29 голов в 51 матче
6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 44 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 51 матче
8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 48 матчах
9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 50 матчах
10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 45 матчах
11. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 52 матчах
12. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 48 матчах
13. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче
14. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 47 матчах
15. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|50
|34
|16
|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|52
|23
|29
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|51
|30
|21
|64
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|48
|26
|22
|58
|4
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|5
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|30.01
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|1 : 3
|30.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|5 : 0
|30.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 0
|30.01
|05:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|1 : 3
|30.01
|05:30
|
Юта – Питтсбург
|2 : 3 ОТ