Список лучших снайперов НХЛ на 29 января: Коннор поднялся на вторую строчку
Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) и поднялся на 2-е место в топ-3 гонки снайперов сезона-2024/25.
На счету 31-летнего канадца 29 голов в 52 встречах.
На 3-й строчке идет еще один форвард «Джетс» — Марк Шайфли, также забросивший 29 шайб в 52 матчах. Лидерство удерживает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 35 шайбами в 50 играх.
Лучшим из россиян остается форвард «Тампы» Никита Кучеров (он опустился на 14-ю строчку), забросивший 23 шайбы в 47 матчах.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 50 матчах
2. Кайл Коннор («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах
3. Марк Шайфли («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах
4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 51 матче
5. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 44 матчах
6. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 50 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 51 матче
8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 48 матчах
9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 50 матчах
10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 45 матчах
11. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 52 матчах
12. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 47 матчах
13. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче
14. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче
15. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 47 матчах
16. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|50
|34
|16
|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|1 : 4
|29.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|0 : 4
|29.01
|03:00
|
Баффало – Бостон
|7 : 2
|29.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|1 : 4
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 2
|29.01
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|1 : 3
|29.01
|06:00
|
Вегас – Даллас
|3 : 4 ОТ
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 6