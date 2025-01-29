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Сегодня, 09:28

Список лучших снайперов НХЛ на 29 января: Коннор поднялся на вторую строчку

Даниил Аршавский
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Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) и поднялся на 2-е место в топ-3 гонки снайперов сезона-2024/25.

На счету 31-летнего канадца 29 голов в 52 встречах.

На 3-й строчке идет еще один форвард «Джетс» — Марк Шайфли, также забросивший 29 шайб в 52 матчах. Лидерство удерживает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 35 шайбами в 50 играх.

Лучшим из россиян остается форвард «Тампы» Никита Кучеров (он опустился на 14-ю строчку), забросивший 23 шайбы в 47 матчах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 50 матчах

2. Кайл Коннор («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах

4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 51 матче

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 44 матчах

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 50 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 51 матче

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 48 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 50 матчах

10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 45 матчах

11. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 52 матчах

12. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 47 матчах

13. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче

14. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче

15. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 47 матчах

16. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах

Кайл Коннор
Кирилл Капризов
Леон Драйзайтль
Марк Шайфли
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 50 34 16 73
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 49 24 25 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Анахайм 50 21 29 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
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29.01 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 1 : 4
29.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 0 : 4
29.01 03:00
Баффало – Бостон
 7 : 2
29.01 03:00
Монреаль – Виннипег
 1 : 4
29.01 03:30
Айлендерс – Колорадо
 5 : 2
29.01 05:00
Калгари – Вашингтон
 1 : 3
29.01 06:00
Вегас – Даллас
 3 : 4 ОТ
29.01 06:00
Сиэтл – Анахайм
 4 : 6
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