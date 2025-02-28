Список лучших снайперов НХЛ на 28 февраля: Драйзайтль укрепил лидерство
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4).
Теперь на счету 29-летнего немца 44 гола в 58 матчах сезона. Он лидирует в списке лучших снайперов НХЛ, опережая Марка Шайфли и Вильяма Нюландера на 11 шайб. На восьмом месте идет форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 30 забитых голов.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 февраля:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 44 гола в 59 матчах
2. Марк Шайфли («Виннипег») — 33 гол в 60 матчах
3. Вильям Нюландер («Торонто») — 33 гола в 58 матчах
4. Кайл Коннор («Виннипег») — 31 голов в 60 матчах
5. Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 60 матчах
6. Брейден Пойнт («Тампа») — 31 гол в 53 матчах
7. Давид Пастрняк («Бостон») — 31 гол в 60 матчах
8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 30 голов в 43 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|96
|2
|Питтсбург
|70
|35
|35
|86
|3
|Коламбус
|70
|37
|33
|85
|4
|Айлендерс
|71
|40
|31
|85
|5
|Филадельфия
|69
|34
|35
|80
|6
|Вашингтон
|71
|35
|36
|79
|7
|Нью-Джерси
|69
|35
|34
|72
|8
|Рейнджерс
|70
|28
|42
|65
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|71
|44
|27
|95
|2
|Тампа-Бэй
|69
|43
|26
|91
|3
|Монреаль
|69
|38
|31
|86
|4
|Бостон
|70
|39
|31
|86
|5
|Детройт
|70
|38
|32
|84
|6
|Оттава
|69
|36
|33
|81
|7
|Флорида
|69
|34
|35
|71
|8
|Торонто
|71
|29
|42
|71
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|46
|23
|102
|2
|Даллас
|70
|43
|27
|97
|3
|Миннесота
|71
|40
|31
|92
|4
|Юта
|71
|37
|34
|80
|5
|Нэшвилл
|70
|33
|37
|75
|6
|Виннипег
|70
|29
|41
|70
|7
|Сент-Луис
|69
|28
|41
|67
|8
|Чикаго
|70
|26
|44
|65
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|70
|39
|31
|82
|2
|Вегас
|71
|32
|39
|78
|3
|Эдмонтон
|71
|34
|37
|77
|4
|Лос-Анджелес
|70
|28
|42
|73
|5
|Сиэтл
|69
|31
|38
|71
|6
|Сан-Хосе
|68
|32
|36
|70
|7
|Калгари
|70
|29
|41
|65
|8
|Ванкувер
|69
|21
|48
|50
|23.03
|02:00
|Даллас – Вегас
|2 : 3
|23.03
|02:00
|Айлендерс – Коламбус
|1 : 0
|23.03
|03:00
|Калгари – Тампа-Бэй
|4 : 3 ОТ
|23.03
|03:00
|Анахайм – Баффало
|6 : 5 ОТ
|23.03
|04:00
|Юта – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ