Список лучших снайперов НХЛ на 28 февраля: Драйзайтль укрепил лидерство

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4).

Теперь на счету 29-летнего немца 44 гола в 58 матчах сезона. Он лидирует в списке лучших снайперов НХЛ, опережая Марка Шайфли и Вильяма Нюландера на 11 шайб. На восьмом месте идет форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 30 забитых голов.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 февраля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 44 гола в 59 матчах

2. Марк Шайфли («Виннипег») — 33 гол в 60 матчах

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 33 гола в 58 матчах

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 31 голов в 60 матчах

5. Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 60 матчах

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 31 гол в 53 матчах

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 31 гол в 60 матчах

8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 30 голов в 43 матчах