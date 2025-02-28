28 февраля 2025, 10:15

Список лучших снайперов НХЛ на 28 февраля: Драйзайтль укрепил лидерство

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4).

Теперь на счету 29-летнего немца 44 гола в 58 матчах сезона. Он лидирует в списке лучших снайперов НХЛ, опережая Марка Шайфли и Вильяма Нюландера на 11 шайб. На восьмом месте идет форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 30 забитых голов.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 февраля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 44 гола в 59 матчах

2. Марк Шайфли («Виннипег») — 33 гол в 60 матчах

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 33 гола в 58 матчах

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 31 голов в 60 матчах

5. Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 60 матчах

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 31 гол в 53 матчах

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 31 гол в 60 матчах

8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 30 голов в 43 матчах

«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 96
2 Питтсбург 70 35 35 86
3 Коламбус 70 37 33 85
4 Айлендерс 71 40 31 85
5 Филадельфия 69 34 35 80
6 Вашингтон 71 35 36 79
7 Нью-Джерси 69 35 34 72
8 Рейнджерс 70 28 42 65
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 71 44 27 95
2 Тампа-Бэй 69 43 26 91
3 Монреаль 69 38 31 86
4 Бостон 70 39 31 86
5 Детройт 70 38 32 84
6 Оттава 69 36 33 81
7 Флорида 69 34 35 71
8 Торонто 71 29 42 71
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 46 23 102
2 Даллас 70 43 27 97
3 Миннесота 71 40 31 92
4 Юта 71 37 34 80
5 Нэшвилл 70 33 37 75
6 Виннипег 70 29 41 70
7 Сент-Луис 69 28 41 67
8 Чикаго 70 26 44 65
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 70 39 31 82
2 Вегас 71 32 39 78
3 Эдмонтон 71 34 37 77
4 Лос-Анджелес 70 28 42 73
5 Сиэтл 69 31 38 71
6 Сан-Хосе 68 32 36 70
7 Калгари 70 29 41 65
8 Ванкувер 69 21 48 50
23.03 02:00 Даллас – Вегас 2 : 3
23.03 02:00 Айлендерс – Коламбус 1 : 0
23.03 03:00 Калгари – Тампа-Бэй 4 : 3 ОТ
23.03 03:00 Анахайм – Баффало 6 : 5 ОТ
23.03 04:00 Юта – Лос-Анджелес 4 : 3 ОТ
