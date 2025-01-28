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Сегодня, 10:28

Список лучших снайперов НХЛ на 28 января: Шайфли вернулся в топ-3

Даниил Аршавский
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Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с (5:2) и вернулся в топ-3 гонки снайперов сезона-2024/25.

На счету 31-летнего канадца 28 голов в 51 встрече.

Лидерство удерживает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 35 шайбами в 50 матчах, вторым идет форвард «Калгари» Сэм Райнхарт с 29 голами в 51 игре.

Лучшим из россиян остается нападающий «Тампы» Никита Кучеров (он расположился на 13-й строчке), забросивший 23 шайбы в 46 матчах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 50 матчах

2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 51 матче

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 28 голов в 51 матче

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 50 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 27 голов в 51 матче

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 27 голов в 43 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 50 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 47 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 49 матчах

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 51 матче

11. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 47 матчах

12. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче

13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 46 матчах

14. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах

Леон Драйзайтль
Марк Шайфли
Никита Кучеров
Сэм Райнхарт
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 50 24 26 53
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 50 31 19 66
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Сиэтл 51 22 29 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
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Филадельфия – Нью-Джерси
 4 : 2
28.01 03:00
Детройт – Лос-Анджелес
 5 : 2
28.01 03:30
Сент-Луис – Ванкувер
 2 : 5
28.01 05:30
Эдмонтон – Сиэтл
 4 : 2
28.01 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 2 : 1
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