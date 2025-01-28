Список лучших снайперов НХЛ на 28 января: Шайфли вернулся в топ-3
Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с (5:2) и вернулся в топ-3 гонки снайперов сезона-2024/25.
На счету 31-летнего канадца 28 голов в 51 встрече.
Лидерство удерживает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 35 шайбами в 50 матчах, вторым идет форвард «Калгари» Сэм Райнхарт с 29 голами в 51 игре.
Лучшим из россиян остается нападающий «Тампы» Никита Кучеров (он расположился на 13-й строчке), забросивший 23 шайбы в 46 матчах.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 50 матчах
2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 51 матче
3. Марк Шайфли («Виннипег») — 28 голов в 51 матче
4. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 50 матчах
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 27 голов в 51 матче
6. Брейден Пойнт («Тампа») — 27 голов в 43 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 50 матчах
8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 47 матчах
9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 49 матчах
10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 51 матче
11. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 47 матчах
12. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче
13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 46 матчах
14. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|49
|24
|25
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Сиэтл
|51
|22
|29
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|28.01
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|4 : 2
|28.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 2
|28.01
|03:30
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 5
|28.01
|05:30
|
Эдмонтон – Сиэтл
|4 : 2
|28.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|2 : 1