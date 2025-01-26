Капризов и Кучеров потеряли позиции в списке лучших снайперов сезона НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (0:2).
После очередного игрового дня в лиге 31-летний форвард опустился с 11-й на 13-ю позицию в списке лучших снайперов сезона. Его опередили Давид Пастрняк из «Бостона» и Нико Хишер из «Нью-Джерси». Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов потерял одну позицию.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 26 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 49 матчах
2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 50 матчах
3. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 50 матчах
4. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 голов в 50 матчах
5. Брейден Пойнт («Тампа») — 27 голов в 43 матчах
6. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 50 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 50 матчах
8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 47 матчах
9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 49 матчах
10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 51 матче
11. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 46 матчах
12. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче
13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 46 матчах
14. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 36 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|51
|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|50
|29
|21
|61
|3
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|5
|Оттава
|49
|25
|24
|54
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|49
|28
|21
|60
|4
|Колорадо
|50
|28
|22
|58
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|2
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|47
|24
|23
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
|26.01
|00:00
|
Эдмонтон – Баффало
|3 : 2
|26.01
|00:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|4 : 1
|26.01
|03:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 1
|26.01
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|26.01
|03:00
|
Сент-Луис – Даллас
|0 : 2
|26.01
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|26.01
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|4 : 5
|26.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|2 : 0
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|3 : 2 ОТ
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|2 : 1
|26.01
|06:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|5 : 2
|26.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Флорида
|2 : 7
|26.01
|21:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|- : -