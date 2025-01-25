Кучеров обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Форвард «Тампы» вышел на первое место по голам среди россиян в сезоне

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).

31-летний россиянин забил 23-й гол в 45 матчах за сезон и вышел в лидеры по заброшенным шайбам среди российских хоккеистов. Он сравнялся с Кириллом Капризовым («Миннесота»), у которого 23 гола в 35 играх, и обошел Александра Овечкина («Вашингтон»), забившего 22 гола в 32 встречах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 25 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 48 матчах

2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 28 голов в 49 матчах

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 49 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 голов в 50 матчах

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 27 голов в 42 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 49 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 49 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 45 матчах

9. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 45 матчах

10. Коул Кофилд («Монреаль») — 24 гола в 48 матчах

11. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 45 матчах

12. Давид Пастрняк («Бостон») — 23 гола в 50 матчах

13. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 35 матчах

14. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 23 гола в 50 матчах

15. Тэйг Томпсон («Баффало») — 22 гола в 40 матчах

16. Александр Овечкин («Нью-Джерси») — 22 гола в 32 матчах