Кучеров обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).
31-летний россиянин забил 23-й гол в 45 матчах за сезон и вышел в лидеры по заброшенным шайбам среди российских хоккеистов. Он сравнялся с Кириллом Капризовым («Миннесота»), у которого 23 гола в 35 играх, и обошел Александра Овечкина («Вашингтон»), забившего 22 гола в 32 встречах.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 25 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 48 матчах
2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 28 голов в 49 матчах
3. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 49 матчах
4. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 голов в 50 матчах
5. Брейден Пойнт («Тампа») — 27 голов в 42 матчах
6. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 49 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 49 матчах
8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 45 матчах
9. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 45 матчах
10. Коул Кофилд («Монреаль») — 24 гола в 48 матчах
11. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 45 матчах
12. Давид Пастрняк («Бостон») — 23 гола в 50 матчах
13. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 35 матчах
14. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 23 гола в 50 матчах
15. Тэйг Томпсон («Баффало») — 22 гола в 40 матчах
16. Александр Овечкин («Нью-Джерси») — 22 гола в 32 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|48
|33
|15
|71
|2
|Каролина
|49
|30
|19
|63
|3
|Нью-Джерси
|50
|27
|23
|60
|4
|Коламбус
|49
|23
|26
|53
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Питтсбург
|50
|20
|30
|48
|8
|Айлендерс
|47
|20
|27
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|49
|30
|19
|62
|2
|Флорида
|49
|28
|21
|59
|3
|Тампа-Бэй
|47
|26
|21
|55
|4
|Бостон
|50
|24
|26
|54
|5
|Оттава
|48
|24
|24
|52
|6
|Монреаль
|48
|24
|24
|52
|7
|Детройт
|48
|22
|26
|49
|8
|Баффало
|48
|18
|30
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|48
|30
|18
|61
|3
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|47
|18
|29
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
|28
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|34
|25.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 1
|25.01
|03:30
|
Даллас – Вегас
|4 : 3
|25.01
|04:00
|
Виннипег – Юта
|5 : 2
|25.01
|04:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|3 : 4 ОТ
|25.01
|21:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -