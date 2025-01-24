Драйзайтль упрочил лидерство в списке лучших снайперов сезона НХЛ

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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:2).

Таким образом, 29-летний немец набрал забил 35-й гол в 48 матчах и упрочил лидерство в списке лучших снайперов сезона.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 24 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 гол в 48 матчах

2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 28 голов в 49 матчах

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 49 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 голов в 49 матчах

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 27 голов в 41 матче

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 49 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 49 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 24 гола в 45 матчах

9. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 45 матчах

10. Коул Кофилд («Монреаль») — 24 гола в 48 матчах