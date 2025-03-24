Список лучших снайперов НХЛ на 24 марта: Райнхарт сравнялся по голам с Овечкиным и Шайфли

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3).

На счету 29-летнего канадца 35 голов в 71 матче, по этому показателю он сравнялся с нападающим «Виннипега» Марком Шайфли и российским капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, который забросил аналогичное количество шайб за 54 встречи.

Лидером снайперской гонки в нынешнем сезоне НХЛ остается форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забивший 49 голов в 68 матчах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 24 марта:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 38 голов в 70 матчах

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 37 голов в 71 матче

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 35 голов в 54 матчах

5. Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 71 матче

6. Сэм Райнхарт («Флорида») — 35 голов в 71 матче

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 34 гола в 70 матчах