Список лучших снайперов НХЛ на 20 марта: Драйзайтль удерживает лидерство

В НХЛ прошел очередной игровой день регулярного чемпионата.

В списке лучших снайперов сезона изменений не произошло: лидерство удерживает форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забивший 49 голов. На втором месте Вильям Нюландер из «Торонто», у которого 38 шайб. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 34 голами занимает седьмое место.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 20 марта:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 38 голов в 68 матчах

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 36 голов в 69 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 69 матчах

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 34 гола в 69 матчах

6. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 34 гола в 60 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 34 гола в 52 матчах

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 33 гола в 68 матчах

9. Джек Гюнцель («Тампа») — 33 гола в 66 матчах

10. Коул Кофилд («Монреаль») — 33 гола в 67 матчах