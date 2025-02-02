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Сегодня, 11:09

Список лучших снайперов НХЛ на 2 февраля: Овечкин и Кучеров поднялись на 12-е место

Руслан Минаев
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Виннипега» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в матче с «Айлендерс» (2:3 ОТ).

Россияне забили по 24 гола в этом сезоне и поднялись на 12-е место в гонке снайперов.

Лидирует — Леон Драйзайтль (36) из «Эдмонтона». Далее идут Марк Шайфли («Виннипег», 31), Сэм Райнхарт («Калгари», 30), Вильям Нюландер («Торонто», 30) и Кайл Коннор («Виннипег», 30).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 2 февраля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36 голов в 52 матчах

2. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 54 матчах

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 54 матчах

4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 30 голов в 53 матчах

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 30 голов в 52 матчах

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 46 матчах

...

12. Александр Овечкин («Вашингтон») — 24 гола в 36 матчах

13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 24 гола в 49 матчах

Александр Овечкин
Вильям Нюландер
Кайл Коннор
Леон Драйзайтль
Марк Шайфли
Никита Кучеров
Сэм Райнхарт
НХЛ
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Список лучших бомбардиров НХЛ на 2 февраля: Кучеров и Драйзайтль приблизились к Маккиннону
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 52 26 26 59
5 Айлендерс 51 24 27 55
6 Рейнджерс 51 24 27 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 54 22 32 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 31 22 65
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Тампа-Бэй 51 27 24 58
5 Бостон 54 26 28 58
6 Детройт 52 26 26 57
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 51 20 31 45
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 51 33 18 67
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 53 30 23 62
5 Юта 51 21 30 51
6 Сент-Луис 52 23 29 50
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 31 21 68
2 Эдмонтон 52 32 20 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 51 25 26 57
5 Ванкувер 51 23 28 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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7.02
2.02 03:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
2 : 3 ОТ
2.02 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 5 ОТ
2.02 03:00
Питтсбург – Нэшвилл
 3 : 0
2.02 03:00
Каролина – Лос-Анджелес
 2 : 4
2.02 03:00
Эдмонтон – Торонто
 3 : 4
2.02 03:00
Оттава – Миннесота
 6 : 0
2.02 06:00
Калгари – Детройт
 1 : 3
2.02 21:00
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
2.02 23:00
Колорадо – Филадельфия
 - : -
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