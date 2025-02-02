Список лучших снайперов НХЛ на 2 февраля: Овечкин и Кучеров поднялись на 12-е место

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Виннипега» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в матче с «Айлендерс» (2:3 ОТ).

Россияне забили по 24 гола в этом сезоне и поднялись на 12-е место в гонке снайперов.

Лидирует — Леон Драйзайтль (36) из «Эдмонтона». Далее идут Марк Шайфли («Виннипег», 31), Сэм Райнхарт («Калгари», 30), Вильям Нюландер («Торонто», 30) и Кайл Коннор («Виннипег», 30).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 2 февраля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36 голов в 52 матчах

2. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 54 матчах

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 54 матчах

4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 30 голов в 53 матчах

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 30 голов в 52 матчах

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 46 матчах

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12. Александр Овечкин («Вашингтон») — 24 гола в 36 матчах

13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 24 гола в 49 матчах