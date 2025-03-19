Список лучших снайперов НХЛ на 19 марта: Драйзайтль удерживает лидерство
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забросивший 49 шайб в 68 матчах, остается лидером гонки лучших снайперов НХЛ сезона-2024/25.
Второе место занимает Вильям Нюландер из «Торонто», забивший 38 голов в 67 матчах, а на третьей строчке расположился нападающий «Виннипега» Кайл Коннор с 36 голами в 69 матчах.
Лучшим из россиян остается занимающий 7-е место капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший 34 шайбы в 52 встречах.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 19 марта:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах
2. Вильям Нюландер («Торонто») — 38 голов в 67 матчах
3. Кайл Коннор («Виннипег») — 36 голов в 69 матчах
4. Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 69 матчах
5. Давид Пастрняк («Бостон») — 34 гола в 69 матчах
6. Тэйдж Томпсон («Баффало) — 34 гола в 60 матчах
7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 34 гола в 52 матчах
8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 33 гола в 68 матчах
9. Джек Гюнцель («Тампа») — 33 гола в 66 матчах
10. Коул Кофилд («Монреаль») — 33 гола в 67 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -