Список лучших снайперов НХЛ на 19 марта: Драйзайтль удерживает лидерство

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забросивший 49 шайб в 68 матчах, остается лидером гонки лучших снайперов НХЛ сезона-2024/25.

Второе место занимает Вильям Нюландер из «Торонто», забивший 38 голов в 67 матчах, а на третьей строчке расположился нападающий «Виннипега» Кайл Коннор с 36 голами в 69 матчах.

Лучшим из россиян остается занимающий 7-е место капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший 34 шайбы в 52 встречах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 19 марта:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 38 голов в 67 матчах

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 36 голов в 69 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 69 матчах

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 34 гола в 69 матчах

6. Тэйдж Томпсон («Баффало) — 34 гола в 60 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 34 гола в 52 матчах

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 33 гола в 68 матчах

9. Джек Гюнцель («Тампа») — 33 гола в 66 матчах

10. Коул Кофилд («Монреаль») — 33 гола в 67 матчах