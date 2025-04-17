Список лучших снайперов НХЛ на 17 апреля: Драйзайтль остается на первом месте

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Лидером гонки снайперов остается форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого 52 гола в 71 матче. На второй строчке с 45 шайбами Вильям Нюландер из «Торонто», замыкает тройку лучших форвард «Баффало» Тэйдж Томпсон, у которого 44 гола.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 43 голами делит четвертое место с Давидом Пастрняком из «Бостона».

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 17 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 45 голов в 81 матче

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 75 матчах

4-5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 43 гола в 64 матчах

4-5. Давид Пастрняк («Бостон») — 43 гола в 82 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 42 гола в 76 матчах

7-8. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 гол в 82 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 41 гол в 79 матчах

9-10. Сэм Райнхарт («Флорида») — 39 голов в 79 матчах

9-10. Марк Шайфли («Виннипег») — 39 голов в 82 матчах