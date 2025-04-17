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Сегодня, 09:45

Список лучших снайперов НХЛ на 17 апреля: Драйзайтль остается на первом месте

Сергей Разин
корреспондент
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Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Лидером гонки снайперов остается форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого 52 гола в 71 матче. На второй строчке с 45 шайбами Вильям Нюландер из «Торонто», замыкает тройку лучших форвард «Баффало» Тэйдж Томпсон, у которого 44 гола.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 43 голами делит четвертое место с Давидом Пастрняком из «Бостона».

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 17 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 45 голов в 81 матче

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 75 матчах

4-5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 43 гола в 64 матчах

4-5. Давид Пастрняк («Бостон») — 43 гола в 82 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 42 гола в 76 матчах

7-8. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 гол в 82 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 41 гол в 79 матчах

9-10. Сэм Райнхарт («Флорида») — 39 голов в 79 матчах

9-10. Марк Шайфли («Виннипег») — 39 голов в 82 матчах

Александр Овечкин
Вильям Нюландер
Леон Драйзайтль
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Тэйдж Томпсон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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17.04 02:00
Виннипег – Анахайм
 2 : 1 ОТ
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 4 : 2
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
 5 : 1
17.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
17.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 0 : 3
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