Список лучших снайперов НХЛ на 18 марта: Нюландер сократил отставание от Драйзайтля

Форвард «Торонто» Вильям Нюландер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (6:2).

Теперь на счету 28-летнего шведа 38 голов. Он занимает второе место в списке лучших снайперов сезона, отставая от лидирующего форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля на 11 шайб.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 18 марта:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 67 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 38 голов в 67 матчах

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 36 голов в 68 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 68 матчах

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 34 гола в 69 матчах

6. Тэйдж Томпсон («Баффало) — 34 гола в 60 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 34 гола в 51 матче

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 33 гола в 68 матчах

9. Джек Гюнцель («Тампа») — 33 гола в 66 матчах

10. Коул Кофилд («Монреаль») — 33 гола в 66 матчах