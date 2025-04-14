Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

14 апреля, 09:23

Список лучших снайперов НХЛ на 14 апреля: Овечкин занимает чистое четвертое место

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леон Драйзайтль.
Фото Getty Images

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский форвард забил 43-й гол в 63 матчах сезона и занимает чистое четвертое место в списке лучших снайперов этого сезона.

В тройке идут Тэйдж Томпсон (44 шайбы, «Баффало»), Вильям Нюландер (45, «Торонто»). Лидирует Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (52 шайбы в 71 матче).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 14 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 45 голов в 80 матчах

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 74 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 43 гола в 63 матчах

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 42 гола в 81 матче

5-6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 41 гол в 75 матчах

5-6. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 гол в 81 матче

Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ФОНКОР". ИНН 7726752148
2VfnxxsmTfW

Александр Овечкин
Вильям Нюландер
Леон Драйзайтль
НХЛ
Читайте также
Госдеп сообщил о воодушевлении в Париже от предложений США по Украине
Пожарные не дали огню со склада в Мытищах распространиться на жилые дома
Силы ПВО уничтожили 56 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Фигуристка Жилина подтвердила домогательства со стороны тренера Розанова
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
Соболев почувствовал уверенность, Семака отказываются увольнять, а «Химки» — ехать в Питер. Что происходит в «Зените» перед скандальным матчем
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
Величие Овечкина! Снова забил, а фанаты злейшего врага «Вашингтона» встретили его овациями
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин забил один гол
Овечкин повторил рекорд Хоу по голам за сезон в возрасте 39 лет
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 897-го гола Овечкина. Текущее положение
Овечкин — о возможности снова сыграть против Кросби: «Я еще не заканчиваю карьеру»
«Как Майкл Джордан». Кросби, Мэттьюс и Кучеров говорят о рекорде Овечкина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кучеров делит второе место в истории «Тампы» по количеству матчей с двумя очками

Овечкин в 150-й раз забросил первую шайбу в матче НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
2. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
0 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
0 - 0
2. Вегас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
0 - 0
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
0 - 0
2. Торонто - Оттава
0 - 0
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
0 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
0 - 0
2. Даллас - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
0 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
1. Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
2. Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Виннипег
0 - 0
4. Сент-Луис - Виннипег
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
18.04 02:00
Питтсбург – Вашингтон
 5 : 2
18.04 02:00
Оттава – Каролина
 7 : 5
18.04 02:00
Торонто – Детройт
 4 : 3 ОТ
18.04 02:00
Коламбус – Айлендерс
6 : 1
18.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 5 : 4
18.04 02:00
Рейнджерс – Тампа-Бэй
 4 : 0
18.04 04:30
Лос-Анджелес – Калгари
 1 : 5
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости