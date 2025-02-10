Список лучших снайперов НХЛ на 10 февраля: Овечкин занимает 13-ю строчку

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль удерживает лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ после игрового дня 10 февраля.

На счету 29-летнего немца 40 голов в 55 матчах.

Лучший из россиян в списке снайперов сезона — форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 26 шайбами на 13-й строчке.

НХЛ ушла на двухнедельную паузу, за время которой будет сыгран Турнир четырех наций.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 февраля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 40 голов в 55 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 33 гола в 55 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 56 матчах

4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 57 матчах

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 31 гол в 50 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 56 матчах

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 28 голов в 57 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй») — 27 голов в 54 матчах

9. Микко Рантанен («Каролина») — 26 голов в 55 матчах

10. Брэндон Хэйгел («Тампа-Бэй») — 26 голов в 55 матчах

11. Коул Кофилд («Монреаль») — 26 голов в 56 матчах

12. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 26 голов в 48 матчах

13. Александр Овечкин («Вашингтон») — 26 голов в 39 матчах

14. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 25 голов в 52 матчах